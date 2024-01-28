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В Днепре во время тревоги раздался взрыв, предупреждали о подлете ракеты

Воскресенье 28 января 2024 13:07
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В Днепре во время тревоги раздался взрыв, предупреждали о подлете ракеты Фото: в Днепре во время тревоги раздался взрыв, предупреждали о подлете ракеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении ракеты в направлении города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Официальные лица, или же военное руководство Украины пока никак не комментировало ситуацию в обоих городах.

Стоит добавить, что с 12:26 на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В 12:48 Воздушные силы предупредили о движении ракеты в направлении Кировоградской области, впрочем, позже она изменила движение в сторону Днепра.

Отбой воздушной тревоги

В 13:07 было объявлено об отбое воздушной тревоги на юге Украины, в том же числе и Днепропетровской области.

Уничтожена ракета

Как сообщает глава Днепропетровской области Сергей Лысак, защитники из ПвК "Восток" уничтожили вражескую крылатую ракету.

Атака на Украину в ночь на 28 января

В ночь на 28 января российские террористы атаковали территорию Украины:

  • 8-ю ударными дронами типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия);
  • 2-мя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области России;
  • 3-мя ракетами С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории региона.

Были атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Противовоздушная оборона уничтожила 4 из 8 вражеских БпЛА.

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Российская Федерация Днепропетровская область
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