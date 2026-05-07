Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Дніпрі під час шикування побили військового, прокуратура розпочала розслідування

00:20 07.05.2026 Чт
2 хв
Прокуратура взялася за справу: побитий боєць у лікарні, а кривдник зник
aimg Катерина Коваль
Фото: українські військові (facebook.com/831 бригада тактичної авіації)

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження після публікації відео з побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ під час шикування в Дніпрі. Нападник - оператор БПЛА - після інциденту самовільно залишив місце служби і перебуває в розшуку.

Що сталося

Інцидент стався 1 травня близько 16:00 на території тимчасового розташування підрозділу в Дніпрі. Оператор БПЛА під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця та завдав йому численних побоїв. Постраждалого госпіталізували до лікарні Дніпропетровської області з тілесними ушкодженнями.

Після побиття нападник самовільно залишив місце служби. Тривають заходи з його розшуку та затримання.

Провадження і перевірка

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 406 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування доручено слідчим територіального управління ДБР у Полтаві.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив службову перевірку - її проводить Східне територіальне управління Військової служби правопорядку. За результатами матеріали передадуть до правоохоронних органів.

Хто нападник

У мережі поширювалася версія, що нападником є командир бригади Станіслав Лучанов. Однак Сухопутні війська і сама бригада це заперечили. Військова служба правопорядку підтвердила: до побиття причетний солдат-оператор БПЛА. У 21-му корпусі, до якого входить 155-та бригада, також зазначили, що нападник не є військовослужбовцем цієї частини.

Реакція Міноборони

Міністерство оборони України також відреагувало на інцидент. У відомстві назвали побиття "ганьбою і методами російської армії, але не нашими" і наголосили, що винний має понести відповідальність.

"Єдине, що відомо точно - на відео не командир 155-ї бригади. Але чітко розуміємо, що перед вишикуваним строєм навряд б це міг вчинити рядовий солдат", - йдеться у повідомленні відомства.

МО підтвердило, що на інцидент вже відреагували військова служба правопорядку, 21-й армійський корпус, Сухопутні війська та Генеральний штаб.

30 квітня в Києві стався інцидент: військовий, який перебував у запасі, у нетверезому стані ходив супермаркетом і лякав відвідувачів зброєю. Порушника затримали поліцейські.

Також нещодавно в соцмережах викликав резонанс скандал навколо бійців 14-ї окремої механізованої бригади. Родичі військовослужбовців повідомляли про критичні умови на позиціях, зокрема про нестачу їжі та води. Після розголосу Генштаб відреагував на ситуацію, а результатом стало звільнення кількох високопосадовців.

Міністерство оборони РФЗбройні сили УкраїниОфіс Генпрокурора