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У Дніпрі під атакою опинився офіс "Опендатаботу"

13:41 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки на Дніпро 28 вересня (t.me/OpendatabotChannel)

Унаслідок атаки на Дніпро був пошкоджений офіс компанії "Опендатабот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Сьогодні під російською атакою опинився офіс Опендатаботу у Дніпрі. На щастя, серед команди жертв немає", - йдеться у заяві.

В компанії уточнили, що на роботі сервісів це не позначиться. Наразі автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі.

Чим займається компанія "Опендатабот"

Опендатабот - українська компанія та онлайн-сервіс відкритих даних, заснований у 2016 році.

Компанія надає доступ до інформації про українські компанії, ФОП, судові справи, борги, санкції та інші реєстрові дані.

Основна мета Опендатабот - спрощувати доступ до відкритої державної інформації та допомагати бізнесу й громадянам перевіряти контрагентів, аналізувати ризики та відстежувати зміни в реєстрах.

Сервіс працює через вебплатформу, чат-боти та API. Компанія орієнтована як на приватних користувачів, так і на бізнес та державні організації, яким потрібен швидкий доступ до структурованих даних.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував у Дніпрі офісний центр. Унаслідок влучання реактивного ДТП у будівлі виникла пожежа та є суттєві руйнування.

Виникла пожежа. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та щонайменше 12 постраждалих.

Також від ворожої атаки постраждала будівля філії логістичної компанії у Синельниковому, що біля Дніпра.

Унаслідок цієї атаки загинула одна людина, ще троє постраждали. Серед них є 15-річний хлопець, він перебуває у важкому стані у лікарні.

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