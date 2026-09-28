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В Днепре под атакой оказался офис "Опендатабота"

13:41 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на Днепр 28 сентября (t.me/OpendatabotChannel)

В результате атаки на Днепр был поврежден офис компании "Опендатабот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Сегодня под российской атакой оказался офис Опендатабота в Днепре. К счастью, среди команды жертв нет", - говорится в заявлении.

В компании уточнили, что на работе сервисов это не отразится. В настоящее время автоматизация и все системы работают в штатном режиме.

Чем занимается компания "Опендатабот"

Опендатабот - украинская компания и онлайн-сервис открытых данных, основанный в 2016 году.

Компания предоставляет доступ к информации об украинских компаниях, ФЛП, судебных делах, долгах, санкциях и других реестровых данных.

Основная цель Опендатабот - упрощать доступ к открытой государственной информации и помогать бизнесу и гражданам проверять контрагентов, анализировать риски и отслеживать изменения в реестрах.

Сервис работает через веб-платформу, чат-боты и API. Компания ориентирована как на частных пользователей, так и на бизнес и государственные организации, которым требуется быстрый доступ к структурированным данным.

Напомним, сегодня утром враг атаковал в Днепре офисный центр. В результате попадания реактивного ДТП в здании возник пожар и существенные разрушения.

Возник пожар. По состоянию на данный момент известно о трех погибших и по меньшей мере 12 пострадавших.

Также от вражеской атаки пострадало здание филиала логистической компании в Синельниково около Днепра.

В результате этой атаки погиб один человек, еще трое пострадали. Среди них 15-летний парень, он находится в тяжелом состоянии в больнице.

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