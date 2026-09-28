Росія ударила по логістичній компанії біля Дніпра, є постраждалі

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Росія продовжує атакувати Дніпро та область. Під атакою опинилась логістична компанія у Синельниковому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської ОВА.

"Спалахнула пожежа. Дістали поранень троє людей. Ще троє наразі не виходять на звʼязок", - йдеться у повідомленні. На місці події триває пошукова операція. За кілька хвилин до того ворог також вдарив по центру Дніпра. Влучання відбулося в офісну будівлю. За попередніми даними, є постраждалі, проте їхня кількість чи характер отриманих травм не повідомляється.