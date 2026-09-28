Росія ударила по логістичній компанії біля Дніпра, є постраждалі
Росія продовжує атакувати Дніпро та область. Під атакою опинилась логістична компанія у Синельниковому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської ОВА.
"Спалахнула пожежа. Дістали поранень троє людей. Ще троє наразі не виходять на звʼязок", - йдеться у повідомленні.
На місці події триває пошукова операція.
За кілька хвилин до того ворог також вдарив по центру Дніпра. Влучання відбулося в офісну будівлю. За попередніми даними, є постраждалі, проте їхня кількість чи характер отриманих травм не повідомляється.
Тим часом ЗСУ мають успіхи на фронті, зокрема, на Лиманському напрямку.
У Третьому армійському корпусі повідомили, що воїни української армії звільнили від окупантів кілька сіл та зачистили цю територію.
Водночас росіяни здавались цілими підрозділами - у полон вдалося взяти понад 250 росіян.