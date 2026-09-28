В Днепре под атакой оказался офис "Опендатабота"
В результате атаки на Днепр был поврежден офис компании "Опендатабот".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"Сегодня под российской атакой оказался офис Опендатабота в Днепре. К счастью, среди команды жертв нет", - говорится в заявлении.
В компании уточнили, что на работе сервисов это не отразится. В настоящее время автоматизация и все системы работают в штатном режиме.
Чем занимается компания "Опендатабот"
Опендатабот - украинская компания и онлайн-сервис открытых данных, основанный в 2016 году.
Компания предоставляет доступ к информации об украинских компаниях, ФЛП, судебных делах, долгах, санкциях и других реестровых данных.
Основная цель Опендатабот - упрощать доступ к открытой государственной информации и помогать бизнесу и гражданам проверять контрагентов, анализировать риски и отслеживать изменения в реестрах.
Сервис работает через веб-платформу, чат-боты и API. Компания ориентирована как на частных пользователей, так и на бизнес и государственные организации, которым требуется быстрый доступ к структурированным данным.
Напомним, сегодня утром враг атаковал в Днепре офисный центр. В результате попадания реактивного ДТП в здании возник пожар и существенные разрушения.
Возник пожар. По состоянию на данный момент известно о трех погибших и по меньшей мере 12 пострадавших.
Также от вражеской атаки пострадало здание филиала логистической компании в Синельниково около Днепра.
В результате этой атаки погиб один человек, еще трое пострадали. Среди них 15-летний парень, он находится в тяжелом состоянии в больнице.