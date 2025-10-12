Філатов закликав відкласти початок опалювального сезону

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про необхідність максимально пізнього початку опалювального сезону в Україні. І закликав органи влади до консолідації замість взаємних звинувачень через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

За його словами, опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше і стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні.

"Так, рішення про початок подачі тепла належить місцевому самоврядуванню і керуємося ми чіткими нормативними актами, де написано, що запуск котелень відбувається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищує +8 градусів", - написав він.

За словами мера Дніпра, нинішня ситуація в енергосистемі країни залишається критично складною, тому достроковий запуск опалення може призвести до додаткових проблем із балансуванням системи.

Він також наголосив, що водо-, тепло- та газопостачання є взаємопов’язаними процесами, робота яких залежить від наявності електроенергії.

"Знеструмлення дорівнює відключенню води. А коли немає води, тоді немає й тепла, бо саме вода є теплоносієм", - зазначив міський голова.

Філатов застеріг громадян від надмірних очікувань щодо використання генераторів у разі масштабних відключень електроенергії.

"Навіть найпотужніші генератори не здатні повністю втримати систему… Пересидіти всю зиму тільки на генераторах неможливо", - підкреслив він.

Окремо мер розкритикував публічне перекладання відповідальності між центральними органами влади та силовими структурами за пошкодження енергооб’єктів.

"Коли в одне й те ж саме місце фактично одночасно влучають три балістичні ракети, то навіть бетонного саркофагу буде замало", - написав він, додавши, що основна відповідальність лежить на Росії як державі-агресорі.

Філатов закликав колег - керівників територіальних громад - об’єднати зусилля та провести консультації з урядом, НАК "Нафтогаз", "Укренерго" та приватними енергопостачальниками щодо узгодженого початку опалювального сезону.

"Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Показова турбота про завчасно теплі батареї врешті зробить лише гірше - і людям, і всім. Зараз я споглядаю за тим, як у публічному просторі між різними поважними відомствами, а подекуди навіть на Сили оборони (!), перекладають відповідальність за наслідки російських обстрілів або за те, що певні обʼєкти енергоінфраструктури України не були достатньо захищені", - наголосив він.

На завершення мер порадив громадянам заздалегідь підготуватися до складної зими та наголосив, що "простої вона точно не буде".