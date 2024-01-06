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У Дніпрі масштабна пожежа, згорів ангар з автобусами (фото, відео)

Фото: у Дніпрі згорів ангар з автобусами (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула цієї ночі у Дніпрі. Там горів ангар з обладнанням та автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Дніпропетровській області.

В ніч на 6 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро. 

 

Рятувальники по прибуттю встановили, що пожежа спалахнула на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі). Там знаходилися транспортні засоби, а саме автобуси та обладнання. 

Вогонь охопив територію площею 600 квадратних метрів. Пожежу ліквідувало о 1:40. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

На місці інциденту працювали 26 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

 

Фото: у Дніпрі згорів ангар з автобусами (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 4 січня у Каневі Черкаської області спалахнула масштабна пожежа на території одного з підприємств. У мережі повідомляли, що горів сирзавод.

Також вчора у Кривому Розі загасили пожежу у багатоповерхівці. Постраждали жінка та троє маленьких дітей - двоє хлопчиків та дівчинка.

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Дніпропетровська областьДСНСПожежа