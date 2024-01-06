RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре масштабный пожар, сгорел ангар с автобусами (фото, видео)

Фото: в Днепре сгорел ангар с автобусами (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул этой ночью в Днепре. Там горел ангар с оборудованием и автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.

В ночь на 6 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Березинская Индустриального района города Днепр.

 

Спасатели по прибытию установили, что пожар вспыхнул на территории частного предприятия в одноэтажном здании (ангаре). Там были транспортные средства, а именно автобусы и оборудование.

Огонь охватил территорию площадью 600 квадратных метров. Пожар ликвидировал в 1:40. Обошлось без погибших и пострадавших.

На месте инцидента работали 26 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

 

Фото: в Днепре сгорел ангар с автобусами (dp.dsns.gov.ua)

 

Напомним, 4 января в Каневе Черкасской области вспыхнул масштабный пожар на территории одного из предприятий. В сети сообщалось, что горел сырзавод.

Также вчера в Кривом Роге потушили пожар в многоэтажке. Пострадали женщина и трое маленьких детей - двое мальчиков и девочка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьГСЧСПожар