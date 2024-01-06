В Днепре масштабный пожар, сгорел ангар с автобусами (фото, видео)

В ночь на 6 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Березинская Индустриального района города Днепр.

Спасатели по прибытию установили, что пожар вспыхнул на территории частного предприятия в одноэтажном здании (ангаре). Там были транспортные средства, а именно автобусы и оборудование.

Огонь охватил территорию площадью 600 квадратных метров. Пожар ликвидировал в 1:40. Обошлось без погибших и пострадавших.

На месте инцидента работали 26 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Фото: в Днепре сгорел ангар с автобусами (dp.dsns.gov.ua)