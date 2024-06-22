У Дніпрі курсуватиме нова партія трамваїв з німецького Лейпцига: як виглядає транспорт (фото)

У Дніпрі до виходу на міські маршрути готують нову партію з 26-ти вживаних трамваїв з Лейпцига.

З них 24 будуть розподілені між маршрутами:

№ 12,

№ 16,

№ 5,

№ 11,

№ 15,

№ 17.

Фото: трамваї з Лейпцига на обслуговуванні у депо в Дніпрі (dniprorada.gov.ua)

Туристичні вагони

Ще 2 вагони будуть екскурсійними. Зазначається, що їх особливість - панорамні вікна на даху. Роботи з переобладнання вагонів проходять на базі спеціалізованої вагоноремонтної майстерні КП "Дніпровський електротранспорт", без залучення підрядників.

Фото: панорамні вікна на даху трамваїв з Лейпцига (dniprorada.gov.ua)

Фото: трамваї з Лейпцига на обслуговуванні у депо в Дніпрі (dniprorada.gov.ua)

Своєчасність передачі

"Ці трамваї дуже важливі, приїхали до нас дуже вчасно. Адже зараз доводиться експлуатувати багато старих, менш технологічних вагонів. Трамваї з Лейпцига на 30 % більш енергоефективні завдяки сучаснішій транзисторно-імпульсній системі керування", - розповів провідний фахівець КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міськради Нікіта Керенцев.

За його словами, це дозволить забезпечити більш стабільну роботу електротранспорту у Дніпрі.

Повідомляється, що наразі тривають роботи з адаптації цих вагонів до місцевих колій, також вони будуть пофарбовані.

"До кінця цього року ми плануємо адаптувати та підготувати до експлуатації на міських маршрутах усі 26 вагонів", - повідомив Керенцев.

Фото: трамваї з Лейпцига на обслуговуванні у депо в Дніпрі (dniprorada.gov.ua)

Не перша передача

"Вагони з Лейпцига приходили до нас і раніше, тому досвід роботи з ними у нас є. Усі роботи відбуваються відповідно до наших графіків, без затримок. Найважче — адаптувати вагони до наших колій, вони в нас ширші. На це йде більше всього часу", - каже майстер цеху КП "Дніпровський електротранспорт" Валерій Березовський.

Як зазначають у повідомленні, до початку повномасштабного вторгнення РФ Дніпро вже отримував 50 вживаних вагонів з Лейпцига. Вони встигли побувати на усіх маршрутах міста, але наразі цим рухомим складом повністю забезпечені маршрути № 12, № 16, частково маршрути № 5, № 11, № 15, № 17.

Фото: трамваї з Лейпцига на обслуговуванні у депо в Дніпрі (dniprorada.gov.ua)