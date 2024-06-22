У Дніпрі курсуватиме нова партія трамваїв з німецького Лейпцига: як виглядає транспорт (фото)

Дніпро отримав 26 вживаних трамваїв із німецького Лейпцига, які закупили за символічною ціною. Нині їх готують до виходу на міські маршрути
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.
У Дніпрі до виходу на міські маршрути готують нову партію з 26-ти вживаних трамваїв з Лейпцига.
З них 24 будуть розподілені між маршрутами:
Ще 2 вагони будуть екскурсійними. Зазначається, що їх особливість - панорамні вікна на даху. Роботи з переобладнання вагонів проходять на базі спеціалізованої вагоноремонтної майстерні КП "Дніпровський електротранспорт", без залучення підрядників.
"Ці трамваї дуже важливі, приїхали до нас дуже вчасно. Адже зараз доводиться експлуатувати багато старих, менш технологічних вагонів. Трамваї з Лейпцига на 30 % більш енергоефективні завдяки сучаснішій транзисторно-імпульсній системі керування", - розповів провідний фахівець КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міськради Нікіта Керенцев.
За його словами, це дозволить забезпечити більш стабільну роботу електротранспорту у Дніпрі.
Повідомляється, що наразі тривають роботи з адаптації цих вагонів до місцевих колій, також вони будуть пофарбовані.
"До кінця цього року ми плануємо адаптувати та підготувати до експлуатації на міських маршрутах усі 26 вагонів", - повідомив Керенцев.
"Вагони з Лейпцига приходили до нас і раніше, тому досвід роботи з ними у нас є. Усі роботи відбуваються відповідно до наших графіків, без затримок. Найважче — адаптувати вагони до наших колій, вони в нас ширші. На це йде більше всього часу", - каже майстер цеху КП "Дніпровський електротранспорт" Валерій Березовський.
Як зазначають у повідомленні, до початку повномасштабного вторгнення РФ Дніпро вже отримував 50 вживаних вагонів з Лейпцига. Вони встигли побувати на усіх маршрутах міста, але наразі цим рухомим складом повністю забезпечені маршрути № 12, № 16, частково маршрути № 5, № 11, № 15, № 17.
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