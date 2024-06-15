Проїзд для учнів у громадському транспорті Києва: чи потрібно платити за квиток влітку
Проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним із 1 липня до 31 серпня. На період канікул знижка за проїзними становитиме 75%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київпастранс".
Так, відповідно до рішення Київради, безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається столичним учням закладів загальної середньої освіти лише в період навчального року та період річного оцінювання - із 1 вересня до 1 липня наступного року.
Крім того, згідно з рішенням Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів міста Києва.
Як придбати проїзний квиток зі знижкою
Як пояснюють у "Київпастрансі", щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно:
- додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код;
- натиснути "Придбати проїзний".
При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути «Поповнити». Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.
Також можна придбати на учнівський одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені.
Поповнення учнівського
Поповнити учнівський, окрім того, можна:
- у касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"),
- на сайті та в додатку EasyPay,
- на сайті КП "ГІОЦ".
Проїзд в Україні
Також напередодні ми розповідали ціни на проїзд у міському транспорті у Києві.
Крім того, раніше повідомлялось, про вартість цін на проїзд у міському транспорті Львова.
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