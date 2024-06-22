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В Днепре будет курсировать новая партия трамваев из немецкого Лейпцига: как выглядит транспорт (фото)

Фото: в Днепре к выходу на маршруты готовят новую партию подержанных трамваев из Лейпцига (dniprorada.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Днепр получил 26 подержанных трамваев из немецкого Лейпцига, которые закупили по символической цене. В настоящее время их готовят к выходу на городские маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет.

В Днепре к выходу на городские маршруты готовят новую партию из 26-ти поддержанных трамваев из Лейпцига.

Из них 24 будут распределены между маршрутами:

  • №12,
  • №16,
  • № 5,
  • № 11,
  • №15,
  • №17.

Фото: трамваи из Лейпцига на обслуживании в депо в Днепре (dniprorada.gov.ua)

Туристические вагоны

Еще 2 вагона будут экскурсионными. Отмечается, что их особенность - панорамные окна на крыше. Работы по переоборудованию вагонов проходят на базе специализированной вагоноремонтной мастерской КП "Днепровский электротранспорт" без привлечения подрядчиков.

Фото: панорамные окна на крыше трамваев из Лейпцига (dniprorada.gov.ua)

 

Фото: трамваи из Лейпцига на обслуживании в депо в Днепре (dniprorada.gov.ua)

Своевременность передачи

"Эти трамваи очень важны, приехали к нам очень вовремя. Ведь сейчас приходится эксплуатировать много старых, менее технологичных вагонов. Трамваи из Лейпцига на 30% более энергоэффективны благодаря современной транзисторно-импульсной системе управления", - рассказал ведущий специалист КП "Днепровский электротранспорт" Днепровского горсовета Никита Керенцев.

По его словам, это позволит обеспечить более стабильную работу электротранспорта в Днепре.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются работы по адаптации этих вагонов к местным путям, также они будут окрашены.

"До конца этого года мы планируем адаптировать и подготовить к эксплуатации на городских маршрутах все 26 вагонов", - сообщил Керенцев.

Фото: трамваи из Лейпцига на обслуживании в депо в Днепре (dniprorada.gov.ua)

Не первая передача

"Вагоны из Лейпцига приходили к нам и раньше, поэтому опыт работы с ними у нас есть. Все работы проходят в соответствии с нашими графиками, без задержек. Труднее всего — адаптировать вагоны к нашим путям, они у нас шире. На это уходит больше всего времени" , – говорит мастер цеха КП "Днепровский электротранспорт" Валерий Березовский.

Как отмечают в сообщении, до начала полномасштабного вторжения РФ Днепр уже получал 50 вагонов из Лейпцига. Они успели побывать на всех маршрутах города, но сейчас этим подвижным составом полностью обеспечены маршруты №12, №16, частично маршруты №5, №11, №15, №17.

Фото: трамваи из Лейпцига на обслуживании в депо в Днепре (dniprorada.gov.ua)

Проезд в Украине

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что проезд для учащихся в общественном транспорте будет платным с 1 июля по 31 августа.

Также накануне сообщалось о ценах на проезд в городском транспорте в Киеве.

Кроме того, мы писали о стоимости цен на проезд в городском транспорте Львова.

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