У Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи: РФ вдарила ракетами
Росіяни в ніч на 22 вересня вчергове запустили по Україні балістику та інші ракети. Під ударом ракет опинилися одразу кілька міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та місцеві ЗМІ.
Цієї ночі ворог вчергове атакує Україну дронами. Проте приблизно о 01:58 військові попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Воронежа.
Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні в курсом на Дніпропетровську область та Кривий Ріг. Місцеві ЗМІ писали, що вже після 02:01 вибухи було чути у Дніпрі, Кривому Розі, а також була інформація про вибухи у Павлограді та Запоріжжі.
Наразі начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що місто під ударом.
"Місто під атакою балістичними ракетами. Можливі ще виходи", - написав він.
Також зауважимо, що за даними моніторингових каналів, росіяни, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр". Проте офіційно це поки що не підтверджено.
Оновлено о 02:44
У Дніпрі, Кривому Розі та Кременчуці знову пролунали вибухи на тлі атаки балістики.
Також моніторингові канали пишуть, що ворог запустив крилаті ракети типу "Калібр" і наразі вони вже у повітряному просторі України.
Тим часом глава Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа заявив, що росіяни одночасно атакували промислові підприємства одразу у трьох містах області Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На місцях атаки виникли пожежі.
Оновлено о 02:51
Вілкул підтвердив, що ворог додатково атакує Кривий Ріг крилатими ракетами.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:16 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.
Обстріли України
Нагадаємо, що росіяни останніми місяцями посилили свої атаки по Україні, застосовуючи для ударів різного типу дрони та ракети.
Буквально минулої ночі ворог атакував Запоріжжя, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, торговельний центр, а також навчальний заклад. Вранці стало відомо, що через обстріл було суттєво зруйновано один із корпусів Запорізького національного університету.
Також ми писали, що в ніч на 21 вересня під ударами ворога опинилися одразу 10 областей. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.