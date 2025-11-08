ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Дніпрі кількість загиблих через атаку РФ зросла до трьох осіб

Дніпро, Субота 08 листопада 2025 12:45
У Дніпрі кількість загиблих через атаку РФ зросла до трьох осіб Фото: Дніпрі кількість загиблих через атаку РФ зросла до трьох осіб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Внаслідок нічної комбінованої атаки росіян по місту Дніпро кількість загиблих зросла до трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова у Telegram.

"Дуже стисло. Як я і писав вночі. Доки не буде закінчена рятувальна операція, на жаль, кількість жертв буде рости. Вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти", - повідомив Філатов.

За його словами, у будинку доведеться демонтувати два підʼїзди.

Раніше було відомо, що після нічної атаки у Дніпрі на зв'язок не виходять дві людини.

Обстріл України

У ніч на 8 листопада 2025 року Росія здійснила масштабну комбіновану атаку проти України, застосувавши ракети та ударні безпілотники по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Унаслідок ударів у кількох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії, а також перебої в роботі критично важливих об’єктів.

Зокрема, масована атака залишила без світла Кременчук. Через пошкодження енергосистеми потяги "Укрзалізниці" продовжили рух із затримками.

Цієї ночі РФ запустила по Україна 503 засоби повітряного нападу:

  • 458 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера";
  • 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 10 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 3 крилатих ракети "Калібр".

Станом на 10.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей.

Російська армія атакувала протягом усієї ночі, використовуючи дрони та ракети. Усі деталі комбінованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

