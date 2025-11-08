В Днепре количество погибших из-за атаки РФ возросло до трех человек
В результате ночной комбинированной атаки россиян по городу Днепр количество погибших возросло до трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Telegram.
"Очень сжато. Как я и писал ночью. Пока не будет закончена спасательная операция, к сожалению, количество жертв будет расти. Уже 3 человека погибло, еще одного не могут найти", - сообщил Филатов.
По его словам, в доме придется демонтировать два подъезда.
Ранее было известно, что после ночной атаки в Днепре на связь не выходят два человека.
Обстрел Украины
В ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку против Украины, применив ракеты и ударные беспилотники по объектам энергетической инфраструктуры.
В результате ударов в нескольких регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, а также перебои в работе критически важных объектов.
В частности, массированная атака оставила без света Кременчуг. Из-за повреждения энергосистемы поезда "Укрзализныци" продолжили движение с задержками.
Этой ночью РФ запустила по Украине 503 средства воздушного нападения:
- 458 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера";
- 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 10 крылатых ракет Искандер-К;
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 3 крылатых ракеты "Калибр".
По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей.
Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.