В Днепре количество погибших из-за атаки РФ возросло до трех человек

Днепр, Суббота 08 ноября 2025 12:45
В Днепре количество погибших из-за атаки РФ возросло до трех человек Фото: Днепре количество погибших из-за атаки РФ возросло до трех человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В результате ночной комбинированной атаки россиян по городу Днепр количество погибших возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Telegram.

"Очень сжато. Как я и писал ночью. Пока не будет закончена спасательная операция, к сожалению, количество жертв будет расти. Уже 3 человека погибло, еще одного не могут найти", - сообщил Филатов.

По его словам, в доме придется демонтировать два подъезда.

Ранее было известно, что после ночной атаки в Днепре на связь не выходят два человека.

Обстрел Украины

В ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку против Украины, применив ракеты и ударные беспилотники по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате ударов в нескольких регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, а также перебои в работе критически важных объектов.

В частности, массированная атака оставила без света Кременчуг. Из-за повреждения энергосистемы поезда "Укрзализныци" продолжили движение с задержками.

Этой ночью РФ запустила по Украине 503 средства воздушного нападения:

  • 458 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера";
  • 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 10 крылатых ракет Искандер-К;
  • 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 крылатых ракеты "Калибр".

По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей.

Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.

