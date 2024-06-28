У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 9, частина будинку обвалилася

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ по дев'ятиповерхівці у Дніпрі зросла до 9 людей. Частина пошкодженого будинку обвалилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах пишуть, що частина пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку обвалилася. Увесь район міста у пилу та диму.

"Кількість постраждалих, на жаль, збільшилась. Їх вже 9. Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомив Лисак.

Ракетний удар по Дніпру

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи будинку, одна людина загинула. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких 7-місячне немовля.

Водночас, як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, жертв може бути більше.

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