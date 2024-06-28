В Днепре количество пострадавших возросло до 9, часть дома обрушилась
Колічество пострадавших в результате ракетной атаки РФ по девятиэтажке в Днепре возросло до 9 человек. Часть поврежденного дома обрушилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Количество пострадавших, к сожалению, увеличилось. Их уже 9. Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил Лысак.
Тем временем в местных Telegram-каналах пишут, что часть поврежденного в результате ракетного удара дома обрушилась. Весь район города в пыли и дыму.
Ракетный удар по Днепру
Напомним, российские оккупанты сегодня, 28 июня, вечером нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
Россияне своим ударом уничтожили четыре этажа дома, один человек погиб. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди которых 7-месячный младенец.
В то же время, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, жертв может быть больше.
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