В Днепре количество пострадавших возросло до 9, часть дома обрушилась

Колічество пострадавших в результате ракетной атаки РФ по девятиэтажке в Днепре возросло до 9 человек. Часть поврежденного дома обрушилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Количество пострадавших, к сожалению, увеличилось. Их уже 9. Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил Лысак.

Тем временем в местных Telegram-каналах пишут, что часть поврежденного в результате ракетного удара дома обрушилась. Весь район города в пыли и дыму.