У Дніпрі кількість постраждалих через атаку РФ зросла до 36

"На зараз постраждалих вже 36. У лікарні досі перебувають 8 з них. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА уточнив, що надзвичайники приборкали пожежі. Окрім того, після обстеження прийнято рішення тимчасово відселити мешканців під'їзду багатоповерхівка, яка найбільше постраждала від обстрілу РФ.

"Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів", - написав Лисак.

Також він додав, що окрім багатоповерхових і приватних будинків, у Дніпрі через ворожу атаку потрощені декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, і інфраструктура.