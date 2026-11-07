До 4 черг відключень: як діятимуть графіки обмежень світла 8 листопада
В частині областей України 8 листопада вимушено застосують обмеження споживання через наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Енергетики зазначають, що заходи обмеження споживання діятимуть упродовж доби, з 00:00 до 23:59.
У цей період застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг.
Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Українців закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
"Коли електроенергія з’являється згідно з графіком, споживайте її ощадливо", - наголосили в "Укренерго".
Нагадаємо, що раніше Росія пошкодила два енергооб’єкти ДТЕК на Київщині, через що в регіоні тривають аварійні знеструмлення.
Водночас через масовані обстріли та складнощі у відновленні потребує більше часу відновлення світла у низці постраждалих районів.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання, проте ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою.