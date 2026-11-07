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До 4 черг відключень: як діятимуть графіки обмежень світла 8 листопада

20:25 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
До 4 черг відключень: як діятимуть графіки обмежень світла 8 листопада Фото: обмеження світла торкнуться кількох областей України 8 листопада (Getty Images)
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В частині областей України 8 листопада вимушено застосують обмеження споживання через наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Енергетики зазначають, що заходи обмеження споживання діятимуть упродовж доби, з 00:00 до 23:59.

У цей період застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг.

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Українців закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

"Коли електроенергія з’являється згідно з графіком, споживайте її ощадливо", - наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо, що раніше Росія пошкодила два енергооб’єкти ДТЕК на Київщині, через що в регіоні тривають аварійні знеструмлення.

Водночас через масовані обстріли та складнощі у відновленні потребує більше часу відновлення світла у низці постраждалих районів.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання, проте ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою.

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