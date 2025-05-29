У Дніпрі на хабарі спіймали військового ТЦК

Так, 28 травня 2025 року співробітники Служби безпеки України за сприяння командування Сухопутних військ ЗСУ затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) міста Дніпро.

За попередніми даними, військовий міг отримати хабар від громадянина, який підлягав мобілізації.

Підозри у серйозному злочині

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії у межах відкритого кримінального провадження. Справу розслідують за двома статтями Кримінального кодексу України.

Йдеться, зокрема, про:

перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень (ч.5 ст. 426-1);

отримання неправомірної вигоди службовцем, який займає відповідальне становище (ч.3 ст. 368).

Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує реальне покарання, включаючи позбавлення волі.

Командування співпрацює зі слідством

У повідомленні зазначається, що командування та особовий склад обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повністю сприяють роботі правоохоронних органів.

Після завершення слідчих дій та відповідного судового рішення обіцяють вжити всіх необхідних дисциплінарних та організаційних заходів.

Реакція вищого керівництва Сухопутних військ

Командування Сухопутних військ заявило про нульову толерантність до корупції в армії.

"Суспільство має бачити, а кожен хабарник - знати: покарання буде неминучим", - підкреслили у командуванні.

Водночас там наголосили, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою до моменту встановлення її вини в суді.