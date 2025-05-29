В Днепре на взятке поймали военного ТЦК

В Днепре военнослужащий ТЦК задержан по подозрению в получении взятки от военнообязанного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook.
Так, 28 мая 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Командования Сухопутных войск ВСУ задержали военнослужащего взвода охраны одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) города Днепр.
По предварительным данным, военный мог получить взятку от гражданина, который подлежал мобилизации.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия в рамках открытого уголовного производства. Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Речь идет, в частности, о:
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит реальное наказание, включая лишение свободы.
В сообщении отмечается, что командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полностью способствуют работе правоохранительных органов.
После завершения следственных действий и соответствующего судебного решения обещают принять все необходимые дисциплинарные и организационные меры.
Командование Сухопутных войск заявило о нулевой толерантности к коррупции в армии.
"Общество должно видеть, а каждый взяточник - знать: наказание будет неизбежным", - подчеркнули в командовании.
В то же время там отметили, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до момента установления его вины в суде.
Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".
А вот в Харькове работник ТЦК применил физическую силу к гражданину во время проверки документов.