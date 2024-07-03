У Дніпрі є загиблі та 18 постраждалих через ранкову атаку РФ

Вибухи у Дніпрі

Зранку 3 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе у напрямку міста Дніпро. Також була інформація, що на місто також летіли ракети.

У Дніпрі пролунала серія вибухів. Також вибухи чули у Запоріжжі.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що у Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено торговий центр, а біля медичного закладу спалахнула пожежа. У місті помітили дим.

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