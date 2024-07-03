В Днепре есть погибшие и 18 пострадавших из-за утренней атаки РФ

Взрывы в Днепре

Утром 3 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе в направлении города Днепр. Также была информация, что на город также летели ракеты.

В Днепре раздалась серия взрывов. Также взрывы было слышно в Запорожье.

Позже местные СМИ сообщили, что в Днепре в результате обстрела поврежден торговый центр, а возле медицинского учреждения вспыхнул пожар. В городе был заметили дым.

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