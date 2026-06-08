У Дніпрі двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Києві стався подібний випадок - у багатоповерхівці прогримів вибух боєприпасу, внаслідок чого загинули 38-річний власник квартири та його 46-річний товариш.

Третього чоловіка з пораненнями госпіталізували. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок".

У лютому 2026 року в одному з ліцеїв Дніпра пролунав вибух під час демонстрації боєприпасів - тоді постраждали діти.