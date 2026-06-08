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В Днепре двое мужчин подорвались на боеприпасе

22:15 08.06.2026 Пн
1 мин
Боеприпас оказался на частной территории
aimg Валерия Абабина
Фото: В Днепре двое мужчин погибли из-за взрыва боеприпаса (Getty Images)

В Новокодакском районе Днепра 8 июня на территории частного домовладения произошел взрыв боеприпаса. В результате инцидента погибли двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Что известно о взрыве

По предварительной информации полиции, 8 июня поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Новокодакском районе Днепра.

Известно, что двое мужчин получили смертельные травмы и погибли.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа полиции, а также работники взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий для установления всех обстоятельств.

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Напомним, в сентябре 2025 года в Киеве произошел подобный случай - в многоэтажке прогремел взрыв боеприпаса, в результате чего погибли 38-летний владелец квартиры и его 46-летний товарищ.

Третьего мужчину с ранениями госпитализировали. Тогда полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой "несчастный случай".

В феврале 2026 года в одном из лицеев Днепра прогремел взрыв во время демонстрации боеприпасов - тогда пострадали дети.

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