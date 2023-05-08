У Дніпрі в День пам’яті та примирення вшанували загиблих

"У всьому Дніпрі залишилося лише менше сотні з тих, хто у Другій світовій бився з нацистськими окупантами і бачив, як найбільше зло ХХ століття перетворилося на попіл. Майже вісімдесят років кожен травень ніс для них особливу згадку про те, якою була ціна миру. Допоки росія знову не нагадала їм, як звучать свист ракет і розриви бомб. Ми шануємо пам’ять усіх, кого вбила Друга світова. Знаючи, що просто зараз українські воїни віддають життя, продовжують нищити нелюдів, які вирішили повторити її мерзенні злочини", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Зі свого боку, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що поки Росія готова трощити все навкруги за свої імперські амбіції, справжня слава завжди буде на боці тих, хто стоїть за мир.