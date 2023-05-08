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В Днепре в День памяти и примирения почтили память погибших

Фото: в Днепре в День памяти и примирения почтили память погибших (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

В Днепре в День памяти и примирения почтили память погибших во Второй мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Во всем Днепре осталось лишь меньше сотни из тех, кто во Второй мировой дрался с нацистскими оккупантами и видел, как величайшее зло ХХ века превратилось в пепел. Почти восемьдесят лет каждый май нес для них особое упоминание о том, какой была цена мира. Пока россия снова не напомнила им, как звучат свист ракет и разрывы бомб. Мы чтим память всех, кого убила Вторая мировая. Зная, что прямо сейчас украинские воины отдают жизнь, продолжают уничтожать извергов, которые решили повторить ее гнусные преступления", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Со своей стороны руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что пока Россия готова крушить все вокруг за свои имперские амбиции, настоящая слава всегда будет на стороне тех, кто стоит за мир.

Напомним, сегодня глава государства сообщил, что подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

По словам главы ВРУ Руслана Стефанчука, внесенный президентом Украины законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Также президент внес указ, согласно которому с завтрашнего дня, 9 мая в Украине ежегодно будут праздновать День Европы.

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Днепр