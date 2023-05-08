У Дніпрі в День пам’яті та примирення вшанували загиблих
У Дніпрі в День пам’яті та примирення вшанували загиблих у Другій світовій війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міського голови.
"У всьому Дніпрі залишилося лише менше сотні з тих, хто у Другій світовій бився з нацистськими окупантами і бачив, як найбільше зло ХХ століття перетворилося на попіл. Майже вісімдесят років кожен травень ніс для них особливу згадку про те, якою була ціна миру. Допоки росія знову не нагадала їм, як звучать свист ракет і розриви бомб. Ми шануємо пам’ять усіх, кого вбила Друга світова. Знаючи, що просто зараз українські воїни віддають життя, продовжують нищити нелюдів, які вирішили повторити її мерзенні злочини", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.
Зі свого боку, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що поки Росія готова трощити все навкруги за свої імперські амбіції, справжня слава завжди буде на боці тих, хто стоїть за мир.
Нагадаємо, сьогодні глава держави повідомив, що подав до Верховної ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
За словами голови ВРУ Руслана Стефанчука, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Також президент вніс указ, згідно з яким від завтра, 9 травня в Україні щороку святкуватимуть День Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.