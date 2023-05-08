ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі в День пам’яті та примирення вшанували загиблих

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 12:57
У Дніпрі в День пам’яті та примирення вшанували загиблих Фото: у Дніпрі в День пам’яті та примирення вшанували загиблих (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

У Дніпрі в День пам’яті та примирення вшанували загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міського голови.

"У всьому Дніпрі залишилося лише менше сотні з тих, хто у Другій світовій бився з нацистськими окупантами і бачив, як найбільше зло ХХ століття перетворилося на попіл. Майже вісімдесят років кожен травень ніс для них особливу згадку про те, якою була ціна миру. Допоки росія знову не нагадала їм, як звучать свист ракет і розриви бомб. Ми шануємо пам’ять усіх, кого вбила Друга світова. Знаючи, що просто зараз українські воїни віддають життя, продовжують нищити нелюдів, які вирішили повторити її мерзенні злочини", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Зі свого боку, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що поки Росія готова трощити все навкруги за свої імперські амбіції, справжня слава завжди буде на боці тих, хто стоїть за мир.

Нагадаємо, сьогодні глава держави повідомив, що подав до Верховної ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

За словами голови ВРУ Руслана Стефанчука, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Також президент вніс указ, згідно з яким від завтра, 9 травня в Україні щороку святкуватимуть День Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні