У Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання, постраждали поліцейські

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сумах поруч із зупинкоюю громадського транспорту стався вибух. З'ясувалось, що в руках у чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, через що він загинув.

Нещодавно у Житомирі у багатоквартирному будинку здетонувала бойова граната. По приїзду правоохронців стало відомо, що ніхто не постраждав.

РБК-Україна також писало, як 30 квітня чоловік кинув гранату у бік адміністративної будівлі ТЦК у Білій Церкві. Обійшлося без потерпілих.

Окрім того, раніше у Житомирі стався вибух гранати в під’їзді житлового будинку. Унаслідок інциденту чоловік отримав численні осколкові поранення, його госпіталізували до лікарні.