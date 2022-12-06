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В Днепре были слышны звуки взрывов, в городе объявлена воздушная тревога

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Днепр, Вторник 06 декабря 2022 22:10
В Днепре были слышны звуки взрывов, в городе объявлена воздушная тревога Фото: в Днепре были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре сегодня вечером, 6 декабря, были слышны громкие звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДніпроTV.

В Днепропетровской ОВА рекомендуют до окончания воздушной тревоги пребывать в укрытиях. Отметим, что вечером тревога распространилась на четыре региона – Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Полтавскую области.

Обновлено.

В городе, по данным местных Telegram-каналов, снова раздались взрывы. Есть информация, что город атакуют иранские дроны-камикадзе. Отметим, в Воздушных силах говорили, что россияне не применяли "Шахеды" уже несколько недель, в частности, из-за плохой погоды и их дефицита.

Напомним, что сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате один человек получил ранения, он госпитализирован. Также повреждено предприятие.

Ранее мы писали, что в ночь на 5 декабря три российские ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Здание получило значительные повреждения.

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