В Днепре были слышны звуки взрывов, в городе объявлена воздушная тревога

В Днепре сегодня вечером, 6 декабря, были слышны громкие звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДніпроTV.

В Днепропетровской ОВА рекомендуют до окончания воздушной тревоги пребывать в укрытиях. Отметим, что вечером тревога распространилась на четыре региона – Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Обновлено. В городе, по данным местных Telegram-каналов, снова раздались взрывы. Есть информация, что город атакуют иранские дроны-камикадзе. Отметим, в Воздушных силах говорили, что россияне не применяли "Шахеды" уже несколько недель, в частности, из-за плохой погоды и их дефицита.