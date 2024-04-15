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В Днепре были слышны взрывы после предупреждения об угрозе баллистики

Днепр, Понедельник 15 апреля 2024 03:09
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В Днепре были слышны взрывы после предупреждения об угрозе баллистики Фото: в Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в ночь на 15 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Она была объявлена в Днепропетровской области из-за угрозы применения врагом баллистических ракет для нанесения ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Взрывы в районе города были слышны около трех ночи.

Отметим, что перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ в 03:00 заявили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Добавим, военные заявляли о движении ракеты противника на Кременчуг (Полтавская область). А в мониторинговых группах писали о фиксации еще ракет в сторону Днепра/Павлограда.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

В Днепре были слышны взрывы после предупреждения об угрозе баллистики

Ракетная атака на Днепр 14 апреля

Ранее сообщалось, что вечером 14 апреля в Днепре слышали взрыв после предупреждения воздушных сил о пуске российской ракеты в сторону города.

Позже в ОВА сообщили, что вражеская ракета была сбита силами противовоздушной обороны, но от падения обломков пострадали люди в городе и Днепровском районе.

Затем стало известно, что в результате падения обломков российской ракеты, которую россияне запустили по Днепру, пострадали 12 человек.

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Днепропетровская область Война в Украине Взрывы Ракетная атака
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