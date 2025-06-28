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Дні ангела у липні 2025: кого привітати з іменинами та яке ім'я обрати для дитини

Церковний календар днів ангела на липень 2025 року (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Церковний календар, який в народі називають Святками, допомагає батькам обрати ім'я для новонародженої дитини. Вважається, що святий, чиїм ім'ям назвали малюка, буде піклуватися та захищати свого підопічного. А ще цей календар нагадує, кого з близьких потрібно привітати з іменинами.

Хто буде святкувати день ангела у липні та які ім'я можна обрати для новонародженої дитини, розповідає РБК-Україна.

Календар днів ангела на липень 2025

1 липня - Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна.

2 липня - Арсеній.

3 липня - Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.

4 липня - Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна.

5 липня - Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета.

6 липня - Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.

7 липня - Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.

8 липня - Олександр, Сава, Федір.

9 липня - Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр.

10 липня - Антон, Данило, Георгій, Леонтій, Нестор, Степан.

11 липня - Аркадій, Іларіон, Лев, Ілона, Олена, Ольга.

12 липня - Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.

13 липня - Антон, Гаврило, Степан, Юліан.

14 липня - Іван, Костянтин, Микола, Степан.

15 липня - Василь, Володимир.

16 липня - Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія

17 липня - Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.

18 липня - Афанасій, Іван, Омелян, Степан.

19 липня - Дмитро, Григорій, Роман, Степан, Євгенія.

20 липня - Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим.

21 липня - Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.

22 липня - Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.

23 липня - Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.

24 липня - Анатолій, Борис, Давид, Гліб, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина.

25 липня - Макар, Олександр, Ганна.

26 липня - Гнат, Сергій, Федір.

27 липня - Еммануїл, Герман, Іван, Микола.

28 липня - Василь, Володимир, Остап, Павло, Юліан, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.

29 липня - Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.

30 липня - Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

31 липня - Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: ПЦУ, Церковний календар, DayToday.

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Церковний календардни ангела