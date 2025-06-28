День Петра і Павла: що обов'язково треба зробити, щоб Бог дав удачу

29 червня православні християни в Україні відзначають свято святих первоверховних апостолів Петра і Павла. У це велике свято треба зробити певні речі, які освячені Церквою та народними традиціями.

РБК-Україна розповідає, які дії варто зробити у свято Петра і Павла, щоб отримати благословіння і удачу.

Сходити до церкви

Цього дня варто обов’язково відвідати святкову літургію - це допомагає отримати духовне очищення й підтримку. Після служби віряни освячують воду й букет різнотрав’я, зібраний на Іванів день.

Також багато хто несе до храму перші снопи нового врожаю чи обрядовий хліб. Це символічний крок - подяка за дари літа та молитва за благословення для майбутнього року.

Спекти мандрики (сирні пампушки)

Мандрики - традиційні солодкі пампушки з кисломолочного сиру, муки, яєць та пахти або сироватки. Їх печуть саме на це свято, бо вважається, що апостоли неодноразово вшановували такими стравами своїх прихильників.

Мандрики пекли у кожному селі, роздаючи їх пастухам, рибалкам та нужденним. Така традиція символізувала щедрість і єднання громади.

Приготувати рибу

Апостол Петро - покровитель рибалок, тому рибні страви цього дня мають особливе значення. Після завершення Петрового посту за традицією ставлять на стіл щедрий рибний обід.

Риба символізує початок збирання врожаю та вдалий вилов. Згідно з прикме­тами, якщо дружина приготує рибу для чоловіка - сім’я буде в гармонії.

Прикрасити дім

Напередодні свята в українських оселях традиційно прибирали, виймали сміття, білити стіни та розвішувати чисті рушники й квіти. Так готували дім до зустрічі літа та нового врожаю.

В часи, коли досі вважали, що Земля набирає силу, важливо було не турбувати її. Саме тому вода в цей день вважалася цілющою - і після обрядівувального умивання вмивалися три рази зі свяченою водою з трьох ключів.

Святі апостоли Петро і Павло (зображення: Pinterest)

Не працювати фізично

У день Петра й Павла суворо заборонено працювати в полі, саду або займатися хатніми справами - шити, в’язати, прати.

Вірили, що земля в цей день відпочиває, накопичуючи сили. Фізичні зусилля могли "забрати" врожай або "зіпсувати" енергію землі. Тому основним заняттям мала бути участь у службі, дружня бесіда та святковий обід.

Дотримуватися контрольованих застіль

Після святкової служби прийнято влаштовувати не надмірне, але щедре застілля - часто із запрошеними родичами, хресними. Добра традиція: залишити на столі шматочок їжі або мандрик на пам'ять про померлих - ніби запрошення їм приєднатися до свята .

Уникайте зловживання алкоголем - традиція дозволяла максимум склянку вина. Застілля мало об’єднати родину, не порушуючи спокою й гідності.

Дотримуватися прикмет і заборон

Цей день багатий на багаточисельні прикмети: