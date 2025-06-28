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Дни ангела в июле 2025: кого поздравить с именинами и какое имя выбрать для ребенка

Церковный календарь дней ангела на июль 2025 года (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Церковный календарь, который в народе называют Святками, помогает родителям выбрать имя для новорожденного ребенка. Считается, что святой, чьим именем назвали малыша, будет заботиться и защищать своего подопечного. А еще этот календарь напоминает, кого из близких нужно поздравить с именинами.

Кто будет праздновать день ангела в июле и какие имена можно выбрать для новорожденного ребенка, рассказывает РБК-Украина.

Календарь дней ангела на июль 2025 года

1 июля - Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина.

2 июля - Арсений.

3 июля - Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома.

4 июля - Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна.

5 июля - Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета.

6 июля - Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана.

7 июля - Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросиния.

8 июля - Александр, Савва, Федор.

9 июля - Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр.

10 июля - Антон, Даниил, Георгий, Леонтий, Нестор, Степан.

11 июля - Аркадий, Илларион, Лев, Илона, Елена, Ольга.

12 июля - Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария.

13 июля - Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

14 июля - Иван, Константин, Николай, Степан.

15 июля - Василий, Владимир.

16 июля - Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия.

17 июля - Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.

18 июля - Афанасий, Иван, Емельян, Степан.

19 июля - Дмитрий, Григорий, Роман, Степан, Евгения.

20 июля - Георгий, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор, Ефим.

21 июля - Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна.

22 июля - Михаил, Алексей, Магдалина, Мария.

23 июля - Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.

24 июля - Анатолий, Борис, Давид, Глеб, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина.

25 июля - Макар, Александр, Анна.

26 июля - Игнат, Сергей, Федор.

27 июля - Эммануил, Герман, Иван, Николай.

28 июля - Василий, Владимир, Остап, Павел, Юлиан, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена.

29 июля - Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Роман.

30 июля - Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

31 июля - Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

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При написании материала были использованы источники: ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.

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Церковный календарьдни ангела