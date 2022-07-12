Дневной обстрел Харькова: пострадали мирные жители
Иллюстративное фото: в результате обстрела Харькова есть пострадавшие (Getty Images)
В результате обстрела Индустриального района Харькова ранения получили несколько мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГСЧС Харьковской области Евгения Василенко в комментарии "Суспільне".
"В результате обстрела Индустриального района в Харькове вспыхнули шесть пожаров по разным адресам, ранены пять человек", - заявил Василенко.
По его словам, из-за пожара повреждены гаражи, хозяйственные постройки, дома и предприятия. Спасатели уже ликвидировали пламя.
Напомним, во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков.
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