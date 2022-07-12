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Дневной обстрел Харькова: пострадали мирные жители

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Харьков, Вторник 12 июля 2022 15:44
Дневной обстрел Харькова: пострадали мирные жители Иллюстративное фото: в результате обстрела Харькова есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате обстрела Индустриального района Харькова ранения получили несколько мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГСЧС Харьковской области Евгения Василенко в комментарии "Суспільне".

"В результате обстрела Индустриального района в Харькове вспыхнули шесть пожаров по разным адресам, ранены пять человек", - заявил Василенко.

По его словам, из-за пожара повреждены гаражи, хозяйственные постройки, дома и предприятия. Спасатели уже ликвидировали пламя.

Напомним, во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков.

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