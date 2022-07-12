Денний обстріл Харкова: постраждали мирні жителі
Ілюстративне фото: внаслідок обстрілу Харкова є постраждалі (Getty Images)
В результаті обстрілу Індустріального району Харкова поранення отримали кілька мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДСНС Харківської області Євгена Василенка в коментарі "Суспільне".
"В результаті обстрілу Індустріального району в Харкові спалахнули шість пожеж за різними адресами, поранено п'ять осіб", - заявив Василенко.
За його словами, через пожежу пошкоджено гаражі, господарські будівлі, будинки та підприємства. Рятувальники вже ліквідували полум'я.
Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків.
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