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Денний обстріл Харкова: постраждали мирні жителі

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Харків, Вівторок 12 липня 2022 15:44
Денний обстріл Харкова: постраждали мирні жителі Ілюстративне фото: внаслідок обстрілу Харкова є постраждалі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В результаті обстрілу Індустріального району Харкова поранення отримали кілька мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДСНС Харківської області Євгена Василенка в коментарі "Суспільне".

"В результаті обстрілу Індустріального району в Харкові спалахнули шість пожеж за різними адресами, поранено п'ять осіб", - заявив Василенко.

За його словами, через пожежу пошкоджено гаражі, господарські будівлі, будинки та підприємства. Рятувальники вже ліквідували полум'я.

Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків.

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