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В Днепровском горсовете подтвердили назначение Корбана руководителем штаба совета обороны Днепра

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Воскресенье 31 июля 2022 18:43
В Днепровском горсовете подтвердили назначение Корбана руководителем штаба совета обороны Днепра Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

В Днепропетровском городском совете подтвердили назначение Геннадия Корбана руководителем штаба совета обороны города Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В частности, в горсовете предоставили распоряжение Днепровского городского головы от 28.02.2022; выписка из приказа министра обороны Украины от 19.05.2022, где Геннадия Корбана награждают знаком именно как руководителя штаба совета обороны города; ответ для СМИ от начальника Регионального управления сил ТрО "Восток" полковника Валерия Курача.

"Еще раз просим СМИ не распространять фейковую информацию от пророссийских источников! Также требуем опровержения имеющейся ложной информации. Иначе подобные публикации будут обжаловаться в судебном порядке", - подчеркнули в горсовете.

Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

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Днепр Геннадий Корбан
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