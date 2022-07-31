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У Дніпровській міськраді підтвердили призначення Корбана керівником штабу ради оборони Дніпра

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Неділя 31 липня 2022 18:43
У Дніпровській міськраді підтвердили призначення Корбана керівником штабу ради оборони Дніпра Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпропетровській міській раді підтвердили призначення Геннадія Корбана керівником штабу ради оборони міста Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Зокрема, в міськраді надали розпорядження Дніпровського міського голови від 28.02.2022; витяг з наказу міністра оборони України від 19.05.2022, де Геннадія Корбана нагороджують відзнакою саме як керівника штабу ради оборони міста; відповідь для ЗМІ від начальника Регіонального управління сил ТрО "Схід" полковника Валерія Курача.

"Ще раз просимо ЗМІ не розповсюджувати фейкову інформацію від проросійських джерел! Також вимагаємо спростування наявної неправдивої інформації. Інакше подібні публікації оскаржуватимуться у судовому порядку", - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".

Також більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів і представників інших сфер діяльності просять президента Володимира Зеленського переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.

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Дніпро Генадій Корбан
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