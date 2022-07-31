У Дніпровській міськраді підтвердили призначення Корбана керівником штабу ради оборони Дніпра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Зокрема, в міськраді надали розпорядження Дніпровського міського голови від 28.02.2022; витяг з наказу міністра оборони України від 19.05.2022, де Геннадія Корбана нагороджують відзнакою саме як керівника штабу ради оборони міста; відповідь для ЗМІ від начальника Регіонального управління сил ТрО "Схід" полковника Валерія Курача.

"Ще раз просимо ЗМІ не розповсюджувати фейкову інформацію від проросійських джерел! Також вимагаємо спростування наявної неправдивої інформації. Інакше подібні публікації оскаржуватимуться у судовому порядку", - наголосили в міськраді.