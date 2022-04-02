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Над Днепропетровской областью сбили четыре ракеты и беспилотник

Фото: украинские ПВО сбивают российские ракеты и беспилотники (24tv)
Автор: Сергей Новиков

Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили очередные российские воздушные цели. В небе над Днепропетровской областью сбили четыре ракеты и беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник. Спасибо нашим военным. Мы победим!", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре российские ракеты попали в инфраструктурный объект, а в Кривом Роге атаковали автомобильную заправку.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиацией Полтаву и Кременчуг.

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Днепропетровская областьВойна России против Украины