Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили очередные российские воздушные цели. В небе над Днепропетровской областью сбили четыре ракеты и беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник. Спасибо нашим военным. Мы победим!", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре российские ракеты попали в инфраструктурный объект, а в Кривом Роге атаковали автомобильную заправку.
Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиацией Полтаву и Кременчуг.
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