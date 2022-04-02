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Над Дніпропетровською областю збили чотири ракети і безпілотник

Фото: українські ППО збивають російські ракети і безпілотники (24tv)
Автор: Сергей Новиков

Засоби протиповітряної оборони (ППО) вразили чергові російські повітряні цілі. У небі над Дніпропетровською областю збили чотири ракети і безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Вночі наші ППО збили над Дніпропетровською областю 4 ворожих ракети і 1 безпілотник. Спасибі нашим військовим. Ми переможемо!",- зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт, а в Кривому Розі атакували автомобільну заправку.

Також повідомлялося, що окупанти атакували авіацією Полтаву та Кременчук.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України