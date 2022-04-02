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В Днепре российские ракеты попали в инфраструктурный объект

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Днепр, Суббота 02 апреля 2022 08:52
В Днепре российские ракеты попали в инфраструктурный объект Фото: председатель Днепропетросской ОВА Валентин Резниченко (facebook)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска в ночь на 2 апреля атаковали город Днепр. Вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночные ракетные удары по Днепропетровской области. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, в результате вражеской атаки произошли серьезные разрушения. Ранения получили два человека. Он также подтвердил, что российские оккупанты ночью обстреляли автозаправку в Кривом Роге.

Кроме того, ночью в Днепропетровской области сбили 4 вражеские ракеты и 1 беспилотник.

Напомним, что раньше об обстреле Кривого Рога сообщил глава ГВА Александр Вилкул. По его словам, удар нанесли с дальнего расстояния.

Также ночью оккупанты обстреляли Полтаву и Кременчуг. Российская армия применила ракеты и авиацию.

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