Над Днепропетровской областью ПВО сбила вражескую ракету

Украинская ПВО сбила российскую ракету над Днепропетровской областью. Горожан призывают сохранять спокойствие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"У нас день продолжается хорошими новостями. Наши защитники сбили над Днепропетровской областью вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО", - пишет Резниченко.
Также информацию о сбитой ракете подтвердило и воздушное командование "Восток".
"Днепр, сработало ПВО. Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила безопасности", - пишет пресс-служба командования.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Алексея Резниченко, сейчас Украина нуждается в улучшении устаревших советских систем ПВО.
Также еще две вражеские ракеты наша ПВО сбила в Днепре в ночь на 10 сентября.
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