Аналог Patriot или система THAD: Резников о планах по системе ПВО

Украина продолжает получать от стран-партнеров большое количество вооружения, которое в начале полномасштабного вторжения РФ на Западе не готовы были поставлять. Впрочем, сейчас есть потребность улучшить устаревшие советские системы ПВО.

Министр отметил, что на войне никогда ничего не бывает достаточно, напомнив, что недавно американские партнеры объявили о намерениях поставить Украине системы NASAMS.

"NASAMS - это первое звено, и, соответственно, нам надо думать и говорить с партнерами о помощи Украине в средней дальности, об аналоге Patriot, или системе THAD - это система ПВО дальнего поражения, например, в Соединенных Штатах", - пояснил Резников.

Чиновник отметил, что это вопрос на повестке дня обсуждения, но не стоит ожидать, что он решится быстро.

"Это темы, которые должны быть обсуждены. Ключевых два слова - тайминг и транзишн, то есть своевременность в помощи Украине и трансформация, то есть переход с советской системы вооружений на современную натовскую. И вот сейчас мы это развиваем", - добавил он.

По словам политика, некоторые страны не имеют возможности поставлять вооружение, но готовы финансировать других партнеров Украины, чьи ВПК могут справиться с этой задачей.

"Например, те же самые AS Krab, их надо делать дальше, чтобы, в том числе поставлять в Украину, те же самые Pierun, те же гаубицы Zuzanna, которые мы получили от словацких партнеров", - пояснил Резников.