Над Дніпропетровською областю ППО збила ворожу ракету

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У нас день продовжується хорошими новинами. Наші захисники збили над Дніпропетровською областю ворожу ракету. Дякую нашій ППО", - пише Резніченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Олексія Резніченка, наразі Україна потребує покращення застарілих радянських систем ППО.

Також ще дві ворожі ракети наша ППО збила у Дніпрі в ніч на 10 вересня.

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