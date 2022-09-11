Над Дніпропетровською областю ППО збила ворожу ракету
Українська ППО збила російську ракету над Дніпропетровською областю. Містян закликають зберігати спокій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"У нас день продовжується хорошими новинами. Наші захисники збили над Дніпропетровською областю ворожу ракету. Дякую нашій ППО", - пише Резніченко.
Також інформацію щодо збитої ракети підтвердило й повітряне командування "Схід".
"Дніпро, спрацювало ППО. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил безпеки", - пише пресслужба командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Олексія Резніченка, наразі Україна потребує покращення застарілих радянських систем ППО.
Також ще дві ворожі ракети наша ППО збила у Дніпрі в ніч на 10 вересня.
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