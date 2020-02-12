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В Дніпропетровській області закрили рух транспорту на автодорозі

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 08:37
В Дніпропетровській області закрили рух транспорту на автодорозі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження буде діяти з 8:30 ранку до 13:30 дня

В Дніпропетровській області закрили рух автотранспорту для всіх категорій на автомобільній дорозі М-04-1 Південний обхід м. Дніпро, км. 0+000 - 18+000. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укравтодору".

Як зазначається, обмеження буде діяти з 8:30 ранку до 13:30 дня.

"В Дніпропетровській області в період 08-30 год. до 13-30 год. з метою попередження утворення заторів та для безпеки водіїв було закрито рух автотранспорту для всіх категорій на автомобільній дорозі М-04-1 Південний обхід м. Дніпро, км. 0+000 - 18+000", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту. Воно пов'язано з проведенням ремонтних робіт на мосту. Зокрема, рух буде обмежено з 9:00 до 14:00 12 лютого у напрямку Троєщини. З 14:00 до 20:00 будуть проводитися ремонтні роботи у напрямку станції метро "Почайна".

РБК-Україна писало, що планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. Розв'язки будуть будувати за рахунок позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР.

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