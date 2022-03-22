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В Днепропетровской области задержали 8 диверсантов

В Днепропетровской области задержали 8 диверсантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 27-й день уничтожает украинские города. К тому же в Украине продолжают выявлять подозрительных лиц, которые могут "сливать" информацию стране-агрессору. На этот раз таких лиц обнаружили в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Отмечается, что всех задержанных передали Службе безопасности Украины.

В городе Днепре задержали 4 человека, которые могут быть причастны к сбору и передаче информации врагу. Также еще трех предполагаемых участников диверсионно-разведывательных групп обнаружили в Кривом Роге.

А в городе Новомосковск полицейские разоблачили женщину, которая активно призывала к свержению украинской власти и агитировала за "русский мир".

Сообщается, что причиной для задержания изменников стало наличие карты территории с отметками, фото и видео улиц города с обозначением заводов и стратегических объектов, переписки в мессенджерах о количестве блокпостов и места их расположения.

Также по предварительной информации один из мужчин в конце декабря приехал из Москвы и поселился в Днепропетровской области.

Кроме того, возле моста в Самарском районе правоохранители остановили автомобиль, водитель которого резко изменил направление движения и пытался скрыться от полиции. В ходе проверки в мобильном телефоне обнаружили многочисленные чаты с россиянами, а также 200 тысяч наличными. На все вопросы мужчина отвечал неуверенно и сбивчиво.

В Днепропетровской области задержали 8 диверсантов (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагу.

Также мы писали, что в трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию.

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Вторжение России в УкраинуДнепропетровская область