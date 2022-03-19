ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагу

Новина українською →
Одесская область, Суббота 19 марта 2022 15:57
В Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагу В Одесской области задержали очередного диверсанта (facebook.com/ssu.odesa)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские силовики и дальше продолжают ловить диверсантов. Очередного предателя удалось поймать в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что задержали мужчину, который собирал и передавал России фото с расположением и оснащением блокпостов терроборони и пограничных отрядов Одесской области.

У диверсанта нашли списки патриотически настроенных граждан, которые помогают ВСУ. Соответствующую информацию мужчина отправлял врагу через телеграм-канал.

Также в дома диверсанта провели обыски и изъяли различные военные средства связи. Обнаружили также пол килограмма взрывчатого вещества гексоген.

Задержанный оказался жителем Беляевского района. Его в мае 2022 года якобы завербовал боевик незаконного вооруженного формирования террористических организаций "Л/ДНР".

Сейчас силовики ищут возможных сообщников.

В Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагуВ Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагуВ Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагуВ Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагуВ Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагуВ Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагуВ Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагуВ Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагуВ Одесской области задержали очередного диверсанта: собирал данные и передавал врагу

В Одесской области задержали очередного диверсанта (facebook.com/ssu.odesa)

Ранее мы сообщали, что СБУ поймала информаторов врага в Киеве и еще двух городах.

Также мы писали, что в СБУ рассказали о военной тактике россиян.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Одесса
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гаага для агрессора. Ответит ли Путин перед "трибуналом" за войну против Украины