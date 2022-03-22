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У Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів

У Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 27-й день знищує українські міста. До того ж в Україні й далі продовжують виявляти підозрілих осіб, які можуть "зливати" інформацію країні-агресору. Цього разу таких осіб виявили у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Зазначається, що усіх затриманих передали Службі безпеки України.

У місті Дніпрі затримали 4 особи, які можуть бути причетні до збору та передачі інформації ворогу. Також ще трьох ймовірних учасників диверсійно-розвідувальних груп виявили у Кривому Розі.

А у місті Новомосковськ поліцейські викрили жінку, яка активно закликала до повалення української влади й агітувала за "руський мір".

Повідомляється, що причиною для затримання зрадників стала наявність карти території з відмітками, фото та відео вулиць міста із позначенням заводів та стратегічних об'єктів, листування в месенджерах про кількість блокпостів та місця їх розташування.

Також за попередньою інформацією один із чоловіків наприкінці грудня приїхав з Москви та оселився у Дніпропетровській області.

Орім того, біля мосту у Самарському районі правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого різко змінив напрямок руху та намагався втекти від поліції. В ході перевірки в мобільному телефоні виявили численні чати з росіянами, а також 200 тисяч готівкою. На всі питання чоловік відповідав невпевнено та плутано.

У Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали чергового диверсанта: збирав дані і передавав ворогу.

Також ми писали, що в трьох областях України виявили шпигунів, що передавали Росії секретну інформацію.

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