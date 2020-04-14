У Дніпропетровській області одужали від коронавірусу ще три людини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 71 випадок захворювання

У Дніпропетровській області вилікувались ще три людини від коронавірусу COVID-19. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді в Telegram.

Повідомляється, що станом на ранок 14 квітня в Дніпропетровській області одужали вже 8 чоловік.

При цьому загальна кількість інфікованих за весь час 71 людина. З них 11 були підтверджені за останню добу. Всього було проведено за 13 квітня 233 лабораторних аналізу. За весь час методом ПЛР обстежено 1316 чоловік.

Зазначимо, станом на 9 ранку 14 квітня в Україні підтверджено 3372 випадків захворювання коронавірусом. З них за останню добу виявлено 270 нових випадків зараження.

Також РБК-Україна писало, що за останню добу в Україні від коронавіруса померли 5 осіб. Всього кількість летальних випадків в країні збільшилася до 98.

Крім цього повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавіруса, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням. У частині тих, що вилікувалися пацієнтів відсутній відповідь антитіл.