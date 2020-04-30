В Днепропетровской области возобновили работу более 150 рынков

В Днепропетровской области с сегодняшнего дня разрешено возобновление работы продовольственных рынков в условиях карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую областную государственную администрацию.

Так, на сегодняшнем заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала решение Кабмина относительно открытия продовольственных рынков. В Днепропетровской области возобновят работу 154 продовольственные рынки.

"Рынки будут работать при условии соблюдения строгих мер безопасности. Продавцы и посетители должны быть в масках, держать социальную дистанцию. На входе - обязательный температурный скрининг. Должна проводиться постоянная дезинфекция всех поверхностей и помещений", - заявил председатель ОГА Александр Бондаренко.

Отмечается, что соблюдение противоэпидемических требований рынками будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы. На каждом рынке должны работать минимум двое инспекторов. В случае выявления нарушений рынки могут закрывать на определенный период.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия ТЭБ и ЧС Львовского горсовета позволила возобновить работу продовольственных рынков с 1 мая. Рынки смогут работать только с соблюдением условий карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе руководители рынков отказались возобновлять работу торговых точек из-за роста заболеваемости коронавирусом. В связи с отказом предпринимателей местные власти решили не открывать рынки до 11 мая.